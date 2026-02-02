Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Spendenbetrug mit Kartenlesegerät

Zeugensuche

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Am Freitag (30. Januar) sprachen zwei männliche Spendensammler gegen 13 Uhr in der Straße Am Wasserturm einen 66 Jahre alten Niederländer an und gaben vor, für Menschen mit Behinderungen Geld zu sammeln. Man einigte sich auf eine Spende in Höhe von 10 Euro. Diese zahlte der Mann mit seiner EC-Karte. Hierfür hielten ihm die Männer ein Kartenlesegerät vor. Später stellte der Spender jedoch fest, dass statt 10 Euro ein Betrag von 990 Euro von seinem Konto abgebucht wurde. Die Sammler waren beide etwa 25 bis 30 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß und hatten ein südländisches Aussehen. Sie trugen dunkle Kleidung. Hinweise zur Identität der Unbekannten sowie über ein mögliches Fahrzeug, mit dem die Männer an- oder abreisten, nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Die Polizei warnt vor dieser Art von Betrug und rät:

Beim Spenden gilt auch, was in vielen Lebensbereichen richtig ist.

- Übergeben Sie Geld bzw. überweisen Sie nie an unbekannte Personen. Setzen Sie beim Spenden auf Einrichtungen und Organisationen, die Sie persönlich kennen. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Sie müssen forsches oder gar bedrohliches Verhalten nicht tolerieren. Informieren Sie bei aggressivem Vorgehen die Polizei. - Besonders emotionale Appelle und angstmachende Botschaften sollten jeden misstrauisch machen. Solches Verhalten ist typisch für unseriöse Organisationen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell