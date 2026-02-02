PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Spendenbetrug mit Kartenlesegerät
Zeugensuche

Übach-Palenberg-Übach (ots)

Am Freitag (30. Januar) sprachen zwei männliche Spendensammler gegen 13 Uhr in der Straße Am Wasserturm einen 66 Jahre alten Niederländer an und gaben vor, für Menschen mit Behinderungen Geld zu sammeln. Man einigte sich auf eine Spende in Höhe von 10 Euro. Diese zahlte der Mann mit seiner EC-Karte. Hierfür hielten ihm die Männer ein Kartenlesegerät vor. Später stellte der Spender jedoch fest, dass statt 10 Euro ein Betrag von 990 Euro von seinem Konto abgebucht wurde. Die Sammler waren beide etwa 25 bis 30 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß und hatten ein südländisches Aussehen. Sie trugen dunkle Kleidung. Hinweise zur Identität der Unbekannten sowie über ein mögliches Fahrzeug, mit dem die Männer an- oder abreisten, nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Die Polizei warnt vor dieser Art von Betrug und rät:

Beim Spenden gilt auch, was in vielen Lebensbereichen richtig ist.

   - Übergeben Sie Geld bzw. überweisen Sie nie an unbekannte 
     Personen. Setzen Sie beim Spenden auf Einrichtungen und 
     Organisationen, die Sie persönlich kennen.
   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Sie müssen forsches 
     oder gar bedrohliches Verhalten nicht tolerieren. Informieren 
     Sie bei aggressivem Vorgehen die Polizei.
   - Besonders emotionale Appelle und angstmachende Botschaften 
     sollten jeden misstrauisch machen. Solches Verhalten ist typisch
     für unseriöse Organisationen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 13:00

    POL-HS: Lkw-Diebstahl

    Geilenkirchen-Beeck (ots) - Zwischen dem 31. Januar (Samstag), 21.30 Uhr, und dem 1. Februar (Sonntag), 8 Uhr, stahlen unbekannte Personen von einem Hof einen als Pferdetransporter genutzten Lkw Mercedes Actros mit Dürener Kennzeichen (DN-). Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 13:00

    POL-HS: Pkw-Brand auf Parkplatz des Kreisgymnasiums

    Heinsberg (ots) - Am frühen Samstagmorgen (31. Januar) brannte auf einem Parkplatz an der Linderner Straße gegen 1.10 Uhr ein Pkw komplett aus. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 13:00

    POL-HS: Mehrere Regenfallrohre gestohlen

    Heinsberg/-Grebben (ots) - Unbekannte Täter stahlen in der Hedwigstraße zwischen dem 29. Dezember (Montag) und dem 31. Januar (Samstag) ein an einer Hauswand befestigtes Regenfallrohr aus Kupfer. An der Danziger Straße schlugen drei bislang unbekannte dunkel gekleidete Männer mit osteuropäischem Dialekt in der Nacht auf Montag (2. Februar) gegen 3.25 Uhr an einem Mehrfamilienhaus zu. Sie wurden bei der Tat beobachtet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren