Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Betrüger am Werk - Gewinnversprechen

Duisburg (ots)

Eine Duisburgerin (74) erhielt am Freitagmittag (23. Januar, 11:45 Uhr) mehrere Anrufe einer ihr unbekannten Frau, die angab, dass die Seniorin bei einem Glücksspiel gewonnen hätte. Damit der Gewinn ausgezahlt werden kann, müsse die Dame Gutscheinkarten in Höhe eines vierstelligen Betrags kaufen und die Codes zur Verfügung stellen, behauptete die Anruferin.

Weil die 74-Jährige stutzig wurde, wandte sie sich an die Polizei, die einen Betrug witterte. Da sie die Gutscheinkarten-Codes bereits telefonisch der mutmaßlichen Betrügerin mitgeteilt hatte, erstattete die Rentnerin schließlich Anzeige.

Das Kriminalkommissariat 32 nahm die Ermittlungen in diesem Fall auf.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell