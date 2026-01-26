PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Homberg: Betrüger am Werk - Gewinnversprechen

Duisburg (ots)

Eine Duisburgerin (74) erhielt am Freitagmittag (23. Januar, 11:45 Uhr) mehrere Anrufe einer ihr unbekannten Frau, die angab, dass die Seniorin bei einem Glücksspiel gewonnen hätte. Damit der Gewinn ausgezahlt werden kann, müsse die Dame Gutscheinkarten in Höhe eines vierstelligen Betrags kaufen und die Codes zur Verfügung stellen, behauptete die Anruferin.

Weil die 74-Jährige stutzig wurde, wandte sie sich an die Polizei, die einen Betrug witterte. Da sie die Gutscheinkarten-Codes bereits telefonisch der mutmaßlichen Betrügerin mitgeteilt hatte, erstattete die Rentnerin schließlich Anzeige.

Das Kriminalkommissariat 32 nahm die Ermittlungen in diesem Fall auf.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg
- Pressestelle -
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, -1047
Fax: 0203 280 1049
E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de
https://duisburg.polizei.nrw

außerhalb der Bürodienstzeiten:
Polizei Duisburg
Telefon: 0203 2800

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Duisburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Weitere Meldungen: Polizei Duisburg
Alle Meldungen Alle
  • 23.01.2026 – 15:38

    POL-DU: Bergheim: Auseinandersetzung zwischen vier Personen - Anzeige

    Duisburg (ots) - Am Donnerstagnachmittag (22. Januar, 16:20 Uhr) kam es zu einem Polizeieinsatz in einem Wohnhaus an der Höschenstraße, weil es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen gekommen ist, bei der zwei Personen leichte Verletzungen erlitten. Die beteiligten Personen berichteten den Einsatzkräften: Auslöser sollen zuvor ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 15:35

    POL-DU: Bergheim: Messenger-Betrug mit Gutscheinkarten - Anzeige

    Duisburg (ots) - Ein Mitarbeiter eines Supermarktes von der Römerstraße wandte sich am Donnerstagmittag (22. Januar, 14 Uhr) an die Polizei, weil er einen mutmaßlichen Betrug zum Nachteil einer Kundin auf-deckte. Die 82-jährige Düsseldorferin kaufte auffällig viele Wertgutscheine eines Technologieunternehmens, was den Verkäufer stutzig machte. Er bemerkte, dass die Seniorin mit einer Person chattet und es ...

    mehr
  • 23.01.2026 – 15:33

    POL-DU: Duissern: Rollerfahrer flüchtet vor Polizeikontrolle - Zeugen gesucht

    Duisburg (ots) - Am Mittwochvormittag (21. Januar, 11:10 Uhr) führte ein Motorradpolizist auf der Kardinal-Galen-Straße Verkehrskontrollen durch, als sich ein Mann auf einem dunklen Motorroller näherte. Auf-grund des lauten Motorengeräuschs und der auffälligen Fahrweise, entschloss sich der Beamte den Unbekannten zu kontrollieren. Er folgte dem Motorroller, der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren