PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kraftstoff aus mehreren Lkw entwendet

Hückelhoven-Baal (ots)

Aus gleich drei Lkw entwendeten Unbekannte in der Wankelstraße im Gewerbegebiet Baal in der Nacht von Samstag (31. Januar) auf Sonntag (1. Februar) Dieselkraftstoff, nachdem sie zuvor die Tankdeckel gewaltsam geöffnet hatten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 13:00

    POL-HS: Uber-Fahrer mit Pfefferspray angegriffen / Zeugen gesucht

    Wegberg-Rödgen (ots) - Sonntagmorgen (1. Februar) ließen sich zwei bislang unbekannte Männer mit einem Uber-Fahrzeug zum Dalheimer Bahnhof fahren. Gegen 1.30 Uhr, nachdem das Fahrtziel erreicht war, hielt der Fahrer auf dem dortigen Park and Ride Parkplatz an, um die Fahrgäste aussteigen zu lassen. Einer der Männer, der im Fond des Autos saß, nahm plötzlich die ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 13:00

    POL-HS: Mehrere Pkw-Aufbrüche

    Wegberg-Rödgen (ots) - In der Sankt-Ludwig-Straße drangen unbekannte Täter in zwei Pkw ein durchsuchten die Fahrzeuginnenräume nach Wertgegenständen. Nach ersten Ermittlungen wurde nichts entwendet. Bei zwei weiteren Wagen gelang es ihnen nicht, in das Fahrzeug zu gelangen. Die Taten ereigneten sich in der Nacht auf den 31. Januar (Samstag). Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 13:00

    POL-HS: Spendenbetrug mit Kartenlesegerät / Zeugensuche

    Übach-Palenberg-Übach (ots) - Am Freitag (30. Januar) sprachen zwei männliche Spendensammler gegen 13 Uhr in der Straße Am Wasserturm einen 66 Jahre alten Niederländer an und gaben vor, für Menschen mit Behinderungen Geld zu sammeln. Man einigte sich auf eine Spende in Höhe von 10 Euro. Diese zahlte der Mann mit seiner EC-Karte. Hierfür hielten ihm die Männer ein Kartenlesegerät vor. Später stellte der Spender ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren