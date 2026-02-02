POL-HS: Kraftstoff aus mehreren Lkw entwendet
Hückelhoven-Baal (ots)
Aus gleich drei Lkw entwendeten Unbekannte in der Wankelstraße im Gewerbegebiet Baal in der Nacht von Samstag (31. Januar) auf Sonntag (1. Februar) Dieselkraftstoff, nachdem sie zuvor die Tankdeckel gewaltsam geöffnet hatten.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell