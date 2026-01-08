Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Kellerbrand in Wohn- und Geschäftshaus - keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 7. Januar 2026, 22.32 Uhr, Birkenstraße, Flingern

Am späten Mittwochabend erhielt die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über einen Kellerbrand in Flingern. Die Einsatzkräfte stellten beim Eintreffen eine Rauchentwicklung aus dem Keller fest. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Gegen halb elf am Abend meldeten mehrere Anrufer an der Birkenstraße im Stadtteil Flingern einen Kellerbrand. Die Leitstelle alarmierte umgehend mehrere Einheiten der Feuerwehr und den Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse. Die ersten Einsatzkräfte vor Ort stellten eine Rauchentwicklung aus dem Keller des Gebäudes sowie eine leichte Verrauchung des Treppenraumes fest. Zügig entsandte der Einsatzleiter mehrere Einsatzkräfte unter Atemschutz zur Menschenrettung und Brandbekämpfung in das Gebäude. Das Feuer konnte durch die vorgehenden Trupps schnell abgelöscht werden, sodass der Einsatzleiter nach etwa 20 Minuten "Feuer in Gewalt" an die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf meldete. Im Anschluss erfolgten Lüftungsmaßnahmen, um den Keller und Treppenraum vom Brandrauch zu befreien, sowie eine Kontrolle der Wohnungen. Die Stromversorgung des Kellers wurde durch die Stadtwerke Düsseldorf abgestellt. Sieben Bewohner hatten selbstständig ihre Wohnung verlassen und wurden vom Rettungsdienst betreut. Alle Bewohner konnten nach Ende des Einsatzes wieder zurück in ihre Wohnungen.

Die rund 20 eingesetzten Kräfte kehrten nach etwa zwei Stunden zurück zu ihren Standorten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell