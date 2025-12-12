PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Brand in Flüchtlingsunterkunft, keine Person verletzt

Düsseldorf (ots)

Freitag, 12.Dezember 2025, 17:35 Uhr, Leuchtenberger Kirchweg, Düsseldorf-Kaiserswerth

Am späten Nachmittag kam es aus bisher ungeklärter Ursache in einer Flüchtlingsunterkunft zu einem Kleinbrand in einem Wohncontainer im Erdgeschoß, bei dem es keine Verletzten gab.

Gegen 17:35 Uhr ging der Notruf "Rauch in einem Wohncontainer" bei der Feuerwehrleitstelle ein. Aufgrund der Meldung, dass sich ggf. noch Personen in dem Wohncontainer befinden, alarmierte der Leitstellendisponent umgehend zwei Löschzüge, sowie mehrere Rettungsdienst-und Sonderfahrzeuge.

Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, war eine leichte Verrauchung im Erdgeschoß sichtbar. Die Bewohner des Containers konnten sich noch vor Eintreffen der Feuerwehr selbst ins Freie begeben. Der Einsatzleiter entsendete sofort einen Löschtrupp ins Erdgeschoß. Der vorgehende Trupp durchsuchte den Wohnkomplex, aber konnten schnell Entwarnung geben, es wurde keine Person mehr angetroffen.

Durch das zügige Eingreifen des Löschtrupps war nach sehr kurzer Zeit das Feuer gelöscht und somit konnte ein weiterer Schaden verhindert werden. Aufgrund der Rauchentwicklung mussten die Einsatzkräfte einen Hochleistungslüfter einsetzen, der die Containeranlage vom Rauch befreite. Das verbrannte Unrat wurde aus dem Container entfernt, sodass die Bewohner die Wohneinheiten noch weiterhin nutzen können.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Düsseldorf
Pressedienst Feuerwehr Düsseldorf
Telefon: 0211.8920180
E-Mail: feuerwehr@duesseldorf.de
http://www.feuerwehr-duesseldorf.de

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell

