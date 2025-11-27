Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Explosion im Eingangsbereich eines Wohngebäudes - Feuerwehr rettet Anwohner über Drehleiter, keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 27. November 2025, 4.11 Uhr, Eulerstraße, Derendorf

Am frühen Donnerstagmorgen meldeten Anrufer eine Explosion im Bereich der Eulerstraße. Die Einsatzkräfte konnten eine Explosion im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses bestätigen. Die Feuerwehr rettete die Bewohner des Gebäudes über Drehleitern aus ihren Wohnungen. Verletzt wurde niemand.

Gegen kurz nach 4 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über eine Explosion an der Eulerstraße in Derendorf. Umgehend alarmierte die Leitstelle Einheiten von Feuerwehr und Rettungsdienst zur gemeldeten Adresse. Als die ersten Einheiten nur vier Minuten nach der Alarmierung an der Einsatzstelle eintrafen, stellten diese eine Explosion im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses fest. Es kam zu keinem Feuer. Aufgrund der Explosion war ein Teil des Treppenraumes nicht mehr begehbar, sodass die Einsatzkräfte die Bewohner mit Drehleitern der Feuerwehr aus ihren Wohnungen evakuierten. So führte die Feuerwehr insgesamt zehn Personen ins Freie, brachte diese zunächst in einem Bus der Feuerwehr unter und betreute diese bis zum Einsatzende.

Neben der Evakuierung der Bewohner erfolgte eine Kontrolle des Gebäudes, um eine Beeinträchtigung der Statik auszuschließen. Hier stellten die Einsatzkräfte keine strukturellen Schäden fest, sodass aktuell keine Einsturzgefahr besteht. Von den insgesamt zehn Bewohnern brachte die Landeshauptstadt Düsseldorf sieben Menschen vorübergehend in einer Notunterkunft unter. Vorsorglich haben Mitarbeitenden der Netzgesellschaft Düsseldorf die Strom- und Gasversorgung zum Haus abgestellt.

Im Einsatz befanden sich fast 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst, unter ihnen auch ehrenamtliche Helfer der Freiwilligen Feuerwehr. Nach etwa zwei Stunden kehrten die letzten Einheiten zu ihren Standorten zurück. Die Polizei hat die Ermittlungen der Ursache übernommen.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell