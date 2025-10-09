Polizei Essen

POL-E: Essen: Feuer unter schlafendem Obdachlosen gelegt - 1. Folgemeldung - Festnahme eines Tatverdächtigen

Essen (ots)

45289 E-Burgaltendorf: Am frühen Morgen des 23. September setzte ein Unbekannter Unrat unter einem Obdachlosen in Brand, der auf der Bank einer Bushaltestelle schlief. Der 61-Jährige blieb unverletzt. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf und suchte nach Zeugen. Wir berichteten bereits am 23. September.

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier:

https://essen.polizei.nrw/presse/feuer-unter-schlafendem-obdachlosen-gelegt

In den Tagen nach der Tat befragten die Ermittler der Mordkommission zahlreiche Anwohner im Umfeld des Tatortes. Außerdem hängten sie im Rahmen der Zeugensuche Plakate im Umfeld der Bushaltestelle auf.

Der 61-jährige Geschädigte schilderte den Ermittlern, dass er an den Tagen vor der Tat Streit mit einem unbekannten Mann gehabt habe. Außerdem meldete sich ein Zeuge bei der Mordkommission, der einen 31-jährigen Essener mit deutscher Staatsangehörigkeit mit den angebrachten Schriftzügen in Verbindung bringen konnte.

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem 31-Jährigen um den Unbekannten handelt, der zuvor Streit mit dem 61-jährigen Geschädigten hatte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen erließ ein Richter am Amtsgericht Essen einen Haftbefehl gegen den 31-Jährigen.

Gestern Morgen (8. Oktober) nahmen die Beamten den Essener in seiner Wohnung fest und stellten mehrere Beweismittel sicher. Der 31-Jährige muss sich wegen versuchten Mordes verantworten.

Die weiteren Ermittlungen und die Auswertung der Beweismittel dauern an./Wrk

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell