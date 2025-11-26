Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Straßenbahn entgleist im Kreuzungsbereich - neun Personen in Krankenhäuser transportiert

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 26. November 2025, 5.44 Uhr, Bonner Straße, Holthausen

Aus bislang ungeklärter Ursache entgleiste am Mittwochmorgen eine Straßenbahn im Kreuzungsbereich an der Bonner Straße. Der Rettungsdienst der Feuerwehr Düsseldorf versorgte mehrere Verletzte und transportierte neun Personen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Um 5.44 Uhr erreichte die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über einen Verkehrsunfall mit Beteiligung einer Straßenbahn in Holthausen. Umgehend wurden mehrere Kräfte des Rettungsdienstes und der Feuerwehr zur gemeldeten Adresse entsandt.

Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass eine Straßenbahn in Höhe "Kamper Acker" aus bisher ungeklärter Ursache entgleist war. Durch den Unfall stießen die beiden Waggons der Doppel-Traktion zusammen und verkeilten sich ineinander. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich mehrere Menschen in der Bahn. Nach einer notärztlichen Sichtung aller Personen transportierte der Rettungsdienst der Landeshauptstadt neun Menschen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Einsatzkräfte versorgten im Verlauf des Einsatzes sieben Betroffene, eine weitere Behandlung war nicht erforderlich.

An den Schienenfahrzeugen führte die Feuerwehr Sicherungsmaßnahmen durch und unterstützte anschließend die Mitarbeitenden der Rheinbahn bei der Eingleisung der beiden Waggons. Zur Ermittlung der Unfallursache hat die Polizei ihre Arbeit aufgenommen.

