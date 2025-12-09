Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Verkehrsunfall in Düsseldorf - Ein Mensch verletzt

Düsseldorf (ots)

Dienstag, 09. Dezember 2025, 16.13 Uhr, Kennedydamm, Golzheim Am Dienstagnachmittag meldeten Anrufer einen Verkehrsunfall in Düsseldorf-Golzheim an die Feuerwehr Düsseldorf. An der Einsatzstelle stellten die Einsatzkräfte einen Alleinunfall eines Fahrzeuges mit einem verletzten Insassen fest. Die Feuerwehr befreite den eingeklemmten Fahrer aus seinem Fahrzeug. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Kurz nach 16 Uhr meldeten Anrufer am Dienstagnachmittag einen Verkehrsunfall auf dem Kennedydamm in Höhe der Hans-Böckler-Straße. Umgehend entsandte die Leitstelle Einheiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur gemeldeten Adresse. Als die ersten Einsatzkräfte nur wenige Minuten später vor Ort eintrafen, stellten diese einen Alleinunfall eines Pkw fest. Das Fahrzeug lag auf dem Dach und der schwer verletzte Fahrer war im Fahrzeug eingeklemmt. Umgehend stabilisierten die Einsatzkräfte das Auto und befreiten innerhalb von 30 Minuten dessen Fahrer mit hydraulischen Rettungsgeräten aus dem Fahrzeug. Parallel dazu versorgten ein Notarzt sowie Notfallsanitäter der Stadt Düsseldorf den Fahrer und transportierten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Düsseldorfer Krankenhaus. Der Kennedydamm war für die Dauer der Rettungsmaßnahmen in Fahrtrichtung Flughafen gesperrt. Nach rund eineinhalb Stunden kehrten die letzten der knapp 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zu ihren Standorten zurück. Die Ermittlung der Unfallursache übernimmt die Polizei.

