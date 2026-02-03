Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Radfahrer bei Unfall im Kreisverkehr schwer verletzt

Geilenkirchen-Bauchem (ots)

Im Kreisverkehr Sittarder Straße / Lise-Meitner-Straße kam es am 2. Februar (Montag) zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Der 57-Jährige war mit seinem Rad gegen 9.05 Uhr aus Richtung Gutenbergstraße kommend im besagten Kreisverkehr unterwegs und wollte diesen in Richtung Lise-Meitner-Straße verlassen, als er vom Auto eines 63 Jahre alten Geilenkircheners erfasst wurde, der aus Richtung Gillrath kommend in den Kreisverkehr einfuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radfahrer auf die Fahrbahn und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell