POL-HS: Tageswohnungseinbruch
Hückelhoven (ots)
Einbrecher drangen am Berresheimring gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Schmuck. Die Tat ereignete sich am Montag (2. Februar) zwischen 13.45 Uhr und 16 Uhr.
