Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus

Erkelenz (ots)

Zwischen Sonntagnachmittag (1. Februar), 16 Uhr und Montagmorgen (2. Februar), 8 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt in ein an der Kölner Straße gelegenes Mehrfamilienhaus und dort in ein Abteil im Kellergeschoss, wo sie ersten Ermittlungen zufolge mehrere Sanitärartikel entwendeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

