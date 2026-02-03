POL-HS: Kellereinbruch in Mehrfamilienhaus
Erkelenz (ots)
Zwischen Sonntagnachmittag (1. Februar), 16 Uhr und Montagmorgen (2. Februar), 8 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt in ein an der Kölner Straße gelegenes Mehrfamilienhaus und dort in ein Abteil im Kellergeschoss, wo sie ersten Ermittlungen zufolge mehrere Sanitärartikel entwendeten.
