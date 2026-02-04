POL-HS: Tageswohnungseinbruch
Übach-Palenberg-Marienberg (ots)
In der Gertrudstraße drangen Einbrecher am 3. Februar (Dienstag) im Zeitraum zwischen 13.10 Uhr und 20 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein und entkamen ersten Ermittlungen zufolge mit Schmuck.
