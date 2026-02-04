POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Heinsberg-Porselen (ots) - Unbekannte Täter schlugen in der Rurtalstraße an einem auf einer Grundstückseinfahrt abgestellten Auto eine Scheibe ein und entwendeten eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Ausweisdokumenten. Die Tat ereignete sich in der Nacht von Dienstag (3. Februar), 22 Uhr, auf Mittwoch (4. Februar), 04.45 Uhr. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / ...

mehr