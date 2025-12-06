Feuerwehr Beverungen

FW Beverungen: Erfolgreicher Funk- und Kartenkunde-Lehrgang bei der Feuerwehr Beverungen

Beverungen (ots)

Die Feuerwehr Beverungen hat kürzlich einen umfangreichen Lehrgang zu den Themen Funk und Kartenkunde erfolgreich durchgeführt. Ziel der Ausbildung war es, die Einsatzkräfte im sicheren Umgang mit dem Digitalfunk und in der Orientierung mit Kartenmaterial zu schulen und auf den Einsatzalltag vorzubereiten.

Auf dem Ausbildungsplan standen unter anderem die Grundbegriffe des Sprechfunks, verschiedene Betriebsarten und die Netztechnik des Digitalfunks sowie Rollen und Zuständigkeiten im Funkverkehr. In der Gerätekunde machten sich die Teilnehmenden mit den eingesetzten Funkgeräten vertraut, bevor sie ihr Wissen in praktischen Funkübungen anwandten.

Ein weiterer wichtiger Bestandteil des Lehrgangs war die Kartenkunde. Hier lernten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den sicheren Umgang mit topografischen Karten, die Bestimmung von Standorten, das Lesen von Koordinaten und die Orientierung im Gelände. Diese Fähigkeiten sind insbesondere bei größeren und unübersichtlichen Einsatzlagen von großer Bedeutung.

Nachfolgend alle erfolgreichen Teilnehmenden:

Moritz Nostitz und Justin Mayer aus Beverungen Thomas Bulla, Bela Giefers, Nadine Hoffmann, Milan Hrnjak, Finn Schwiertz und Leon Vössing aus Dalhausen Samuel Ferber aus Herstelle André Kröger, Melanie Tegethoff, Marius Timmermann und Fynn Wäsche aus Jakobsberg Florian Derenthal, Nils Fischer, Lukas Güthoff, Jonas Pietsch, Benedikt Puls, Christian Schröder und Mike Wieners aus Tietelsen

