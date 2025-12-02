Feuerwehr Beverungen

FW Beverungen: Schaf in Notlage

Feuerwehr Beverungen rettet Tier aus rund drei Meter tiefem Loch

Beverungen (ots)

Zu einer ungewöhnlichen technischen Hilfeleistung wurde der Löschzug Beverungen am Montag alarmiert. Unter dem Einsatzstichwort "Schaf in ca. 2-3 m tiefes Loch gefallen" rückten die Einsatzkräfte zur Weserwiese nahe der Bevermündung aus.

Ein vorbeifahrender Radfahrer hatte das Tier entdeckt: Es war in ein etwa drei Meter tiefes Erdloch - vermutlich einen verlassenen Dachsbau - gestürzt und konnte sich nicht mehr aus eigener Kraft befreien. Glücklicherweise befand sich der Eigentümer des Tieres in der Nähe und konnte zur Einsatzstelle kommen. Er wusste genau, wie das Schaf gefasst werden musste, und befestigte gemeinsam mit den Feuerwehrkräften eine Leine der Feuerwehr am Tier.

Der Löschzug Beverungen war mit dem HLF 20 sowie der Drehleiter vor Ort. Mit letzterer wäre dank einer speziellen Schachtrettungsfunktion auch eine technische Rettung möglich gewesen. Allerdings lag das Loch zu weit abseits des befestigten Weges, sodass diese Option nicht zum Einsatz kam.

Feuerwehr und Eigentümer zogen das Tier schließlich gemeinsam behutsam aus der Tiefe. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Zurück am Feuerwehrgerätehaus reinigten die Einsatzkräfte ihre Ausrüstung sowie die Fahrzeuge, die durch den Rettungseinsatz stark verschmutzt worden waren.

Das Schaf blieb ersten Einschätzungen zufolge unverletzt und konnte seinem Besitzer übergeben werden.

