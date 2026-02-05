PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Handtasche geraubt
Zeugen gesucht

Heinsberg (ots)

Auf der Hochstraße raubten zwei bislang unbekannte junge Männer am Abend des 4. Februar (Mittwoch) einer 49-Jährigen die Handtasche. Die Heinsbergerin war gegen 20 Uhr auf der Hochstraße zu Fuß in Richtung Erzbischof-Philipp-Straße unterwegs, als sie in Höhe eines Drogeriemarktes von zwei bislang unbekannten Tätern von hinten geschubst wurde. Hierbei fiel die Frau zu Boden. Die Männer flüchteten mit der Handtasche der Frau über eine Seitengasse in Richtung Apfelstraße. Beide Täter waren laut Beschreibung zirka 185 Zentimeter groß, etwa 20 Jahre alt und schlank. Sie hatten ein südländisches Erscheinungsbild und trugen schwarze Kleidung. Wem sind zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich der Hochstraße aufgefallen, auf die die Beschreibungen zutreffen? Hinweise zur Identität der Räuber nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

