Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Hamburg- Jenfeld: Feuer mit drei Löschzügen in einer Autowerkstatt

Hamburg (ots)

Hamburg- Jenfeld, Zur Jenfelder Au, 13.01.2026, 14:46 Am Nachmittag des 13. Januars erreichten zahlreiche Notrufe die Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg. Im Stadtteil Jenfeld sollte eine Lagerhalle brennen. Die ersten am Notfallort eintreffenden Einsatzkräfte mussten den Brand in einer Autowerkstatt bestätigen und die Alarmstufe zügig auf Feuer mit drei Löschzügen erhöhen. Erste Erkundungen ergaben, dass es sich bei dem Brandobjekt um eine 30m x 50m große Werkstatt für KFZ- Selbsthilfe mit integrierter Tischlerei und Lackierwerkstatt handelte. Eine intensive Brandbekämpfung von außen und im Objekt mit bis zu sieben Strahlrohren verhinderten die Brandausbreitung auf das gesamte Gebäude. Personen befanden sich nicht im unmittelbaren Gefahrenbereich. Die Leitstelle der Feuerwehr löste wegen des Brandrauches vorsorglich zum Schutz der Bevölkerung das modulare Warnsystem MOWAS aus. Ein Bagger des Technischen Hilfswerkes musste im weiteren Verlauf eine Öffnung in eine Außenwand der Halle einbringen, damit die Feuerwehr eine gezielte Brandbekämpfung im Innenangriff durchführen konnte, die nach kurzer Zeit auch zum Erfolg führte. Um 18:30 Uhr war das Feuer unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die späten Abendstunden an. Insgesamt waren 110 Einsatzkräfte der Freiwilligen-, der Berufsfeuerwehr und des Technischen Hilfswerkes an diesem Einsatz für Hamburg beteiligt.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hamburg
Steffen Malz
Telefon: +49 40 42851-5151
E-Mail: presse@feuerwehr.hamburg.de
http://www.feuerwehr.hamburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell

