FW-HH: Feuer in Industriebetrieb - Drei Löschzüge der Feuerwehr Hamburg im Einsatz

Hamburg (ots)

Hamburg-Waltershof, Dradenaustraße, Feuer mit drei Löschzügen, 05.01.2026, 23:09 Uhr

Gegen 23:09 Uhr meldeten Betriebsangehörige über den Notruf der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg einen Brand innerhalb eines Industriebetriebes. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde ein ausgedehnter Brand in mehreren Bereichen einer Förderanlage festgestellt. Zudem waren Teile einer angrenzenden Produktionshalle sowie ein Silo betroffen.

Der ersteintreffende Einsatzleiter erhöhte aufgrund der Lage umgehend das Alarmstichwort auf "Feuer mit drei Löschzügen" und gliederte den Einsatz in mehrere Einsatzabschnitte. Die Brandbekämpfung erfolgte mit zahlreichen Strahlrohren sowie einem Wasserwerfer. Zusätzlich unterstützten betriebsinterne Löschanlagen die Maßnahmen der Feuerwehr.

Durch das koordinierte und intensive Vorgehen der Einsatzkräfte konnte der Brand zügig unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile wurde erfolgreich verhindert.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand und es bestand zu keiner Zeit eine Gefahr für die Bevölkerung.

Die Feuerwehr Hamburg war mit rund 100 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes für vier Stunden im Einsatz für Hamburg.

