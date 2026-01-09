PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Winterliche Wetterlage im Hamburger Stadtgebiet - Feuerwehr erhöht Einsatzbereitschaft

Hamburg (ots)

Hamburg, 09.01.2026, 15:00 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte für den heutigen Freitag ab den frühen Morgenstunden vor starken Schneefällen mit der Gefahr von Schneeverwehungen.

Die Feuerwehr Hamburg hat deshalb mehrere vorbereitende Maßnahmen zur Bewältigung der zu erwartenden Wetterlage getroffen. Neben einer personellen Verstärkung der Feuer- und Rettungswachen sowie zusätzlichen Führungsdiensten in Rufbereitschaft wurden mehrere Fahrzeuge in Dienst genommen oder für die Witterungsverhältnisse umgerüstet.

Für die Beseitigung von beispielsweise Eiszapfen, abgebrochenen Ästen oder absturzgefährdetem Schnee wurden zusätzliche Drehleitern im Stadtgebiet bereitgestellt. Rüstfahrzeuge der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr wurden vorsorglich mit Räumschildern ausgestattet. Im Rettungsdienst wurden darüber hinaus zusätzliche Rettungs- und Notfalltransportwagen bereitgestellt.

In der Zeit von 06:30 Uhr bis 15:00 Uhr wurden 72 wetterbedingte Einsätze durch die Feuerwehr Hamburg abgearbeitet. Im Bereich des Rettungsdienstes verzeichnete die Feuerwehr Hamburg keine erhöhten Einsatzzahlen.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Hamburg
Lorenz Hartmann
Telefon: 040/42851 51 51
E-Mail: presse@feuerwehr.hamburg.de
http://www.feuerwehr.hamburg.de

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell

