Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach mehreren Schlägen gegen den Kopf

Geilenkirchen (ots)

Mittwochmorgen (4. Februar) kam es zu einem Körperverletzungsdelikt, bei dem ein 48 Jahre alter Mann verletzt wurde. Der Geilenkirchener verließ gegen 6.45 Uhr am Falkenweg ein Einfamilienhaus und begab sich zu seinem Pkw, der auf der Grundstückseinfahrt abgestellt war. Am Wagen angekommen nahm er aus dem Augenwinkel wahr, wie sich eine Person von der Rückseite des Fahrzeugs aus näherte. Als er sich zu der Person umdrehte, schlug diese ihm unvermittelt mit einem bislang unbekannten Gegenstand mehrfach auf den Kopf und flüchtete danach zu Fuß in Richtung Berliner Ring. Der männliche Angreifer war etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und dunkel gekleidet. Er trug einen Kapuzenpullover und hatte sein Gesicht mit einem Tuch maskiert. Wem ist zur Tatzeit oder eventuell bereits im Vorfeld eine verdächtige Person im Bereich des Falkenwegs aufgefallen, auf die die Beschreibung zutrifft? Hinweise zur Identität des unbekannten Angreifers nimmt das Kriminalkommissariat 1 der Polizei in Heinsberg entgegen, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

