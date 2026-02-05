POL-HS: Fahrräder aus Keller eines Mehrfamilienhauses entwendet
Wegberg-Beeck (ots)
Zwischen dem 31. Januar (Samstag) und dem 1. Februar (Sonntag) entwendeten unbekannte Täter aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Prämienstraße zwei Fahrräder, die im Kellergeschoss am Treppengeländer befestigt waren.
Rückfragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell