POL-HS: Fahrräder aus Keller eines Mehrfamilienhauses entwendet

Geilenkirchen (ots) - Mittwochmorgen (4. Februar) kam es zu einem Körperverletzungsdelikt, bei dem ein 48 Jahre alter Mann verletzt wurde. Der Geilenkirchener verließ gegen 6.45 Uhr am Falkenweg ein Einfamilienhaus und begab sich zu seinem Pkw, der auf der Grundstückseinfahrt abgestellt war. Am Wagen angekommen nahm er aus dem Augenwinkel wahr, wie sich eine Person von der Rückseite des Fahrzeugs aus näherte. Als er ...

mehr