BPOL NRW: Statt Urlaubsflug nach Rom: Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn vollstreckt Haftbefehl

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Am Montagnachmittag, den 08.12.2025, kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei am Flughafen Köln/Bonn einen Reisenden, der nach Rom reisen wollte. Den Beamten fiel das auffällige Verhalten der Person auf. Bei der Überprüfung seiner Reisedokumente legte die Person einen albanischen Reisepass vor.

Im Rahmen der polizeilichen Kontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein bestehender Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover wegen Handelns mit Betäubungsmitteln vorlag. Demnach hatte der Betroffene noch eine Restfreiheitsstrafe von 44 Tagen zu verbüßen, die durch die Zahlung eines Geldbetrags in Höhe von 1.171 Euro hätte abgewendet werden können.

Da der Mann den geforderten Betrag nicht begleichen konnte, wurde er durch die Bundespolizei zur Dienststelle gebracht und dort der Haftbefehl eröffnet. Anschließend erfolgte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen die Überstellung in die Justizvollzugsanstalt Siegburg.

