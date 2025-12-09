Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt U-Haftbefehl und findet Betäubungsmittel

Hagen (ots)

Am 08. Dezember stellten Bundespolizisten im Hagener Hauptbahnhof einen jungen Mann fest. Bei der Überprüfung seiner Daten stellten sie einen Haftbefehl, den unerlaubten Aufenthalt und eine nicht geringe Menge Betäubungsmittel sowie mehrere Verschlusstütchen fest. Es erfolgte die Festnahme. Gegen 21:45 Uhr kontrollierte die Streife den 23-Jährigen, nachdem dieser versucht hatte, die Kontrolle zu umgehen. Nur zögerlich händigte der algerische Staatsbürger seine zeitlich abgelaufene Aufenthaltsgestattung aus. Die Überprüfung der Daten zeigte eine Fahndungsausschreibung der Staatsanwaltschaft Köln. Das Amtsgericht Köln hatte einen Untersuchungshaftbefehl aufgrund des Handels mit Betäubungsmitteln erlassen. Die Uniformierten nahmen den Algerier vor Ort fest und führten ihn der Wache zu. Bei einer anschließenden Durchsuchung stellten die Beamten eine nicht geringe Menge Marihuana sowie einen Karton mit Verschlusstütchen fest und beschlagnahmten diese. Das aufgefundene Bargeld beschlagnahmten die Polizisten nach Rücksprache mit der zuständigen Kriminalpolizei Hagen ebenfalls. Es erfolgte eine Belehrung des Tatverdächtigen, woraufhin dieser sich nicht zu dem Sachverhalt äußerte. Die Einsatzkräfte führten den Beschuldigten dem Polizeigewahrsam zu. Von dort aus erfolgt die Vorführung vor dem zuständigen Haftrichter. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Konsumcannabisgesetz sowie wegen unerlaubten Aufenthalts ein.

