BPOL NRW: Fahndungserfolg der Bundespolizei. Haftbefehl auf der Bundesautobahn 40 vollstreckt

Kleve - Kempen - Straelen (ots)

Am Montagnachmittag, 8. Dezember 2025, kontrollierte die Bundespolizei im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen einen 39-jährigen Polen. Dieser reiste zuvor als Fahrgast in einem Reisebus aus den Niederlanden in das Bundesgebiet ein. Eine Überprüfung seiner Personalien in den polizeilichen Datenbeständen ergab, dass der Reisende durch die Staatsanwaltschaft Frankenthal per Haftbefehl gesucht wird. Im Jahr 2024 hatte das Amtsgericht Ludwigshafen den Gesuchten aufgrund von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu einer Geldstrafe von 1000 Euro, ersatzweise 12 Tagen Freiheitsstrafe, verurteilt. Die Bundespolizei verhaftete den Mann vor Ort und führte ihn zwecks weiterer Sachverhaltsaufklärung dem Bundespolizeirevier Kempen zu. Da der Verhaftete die geforderte Geldsumme nicht bezahlen konnte, brachte ihn die Bundespolizei nach dem Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt Willich.

