Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festnahme: Bundespolizei vollstreckt Untersuchungshaftbefehl am Wuppertaler Hauptbahnhof

Wuppertal (ots)

Am Samstag (6. Dezember 2025) wurde ein 37-jähriger Lette mit einem Untersuchungshaftbefehl durch Beamte der Bundespolizei im Hauptbahnhof Wuppertal kontrolliert und festgenommen.

Gegen 3.15 Uhr wurde der 37-jähriger Lette durch die Uniformierten im Hauptbahnhof Wuppertal angehalten und kontrolliert. Der Mann konnte lediglich mündliche Angaben zu seiner Person machen. Anhand dieser Angaben wurde eine Fahndungsabfrage durchgeführt. Aufgrund der vorhandenen Lichtbilddatei und dem anschließenden Fingerabdruckvergleich auf der Dienststelle, konnte die Identität des Mannes eindeutig festgestellt werden. Weiterhin wurde dabei bekannt, dass ein UntersuchungsHaftbefehl der Staatsanwaltschaft Wuppertal, wegen Diebstahls, vorlag. Der Uhrzeit geschuldet, wurde der Polizeipflichtige zunächst dem Polizeigewahrsam Wuppertal zugeführt. Von dort ging es am Mittag weiter zum Amtsgericht Wuppertal, wo der Untersuchungshaftbefehl in Vollzug gesetzt wurde. Mitarbeiter der Justiz führten den Verhafteten der nächsten JVA zu.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

