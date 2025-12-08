Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Gesuchten im Duisburger Hauptbahnhof fest

Duisburg (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am späten Samstagabend (06. Dezember 2025) um 23.00 Uhr einen 40-jährigen Polen im Duisburger Hauptbahnhof festgenommen. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg vor. Der Festgenommene wurde daraufhin in die Justizvollzugsanstalt verbracht.

Am Bahnsteig zu Gleis 2 des Duisburger Hauptbahnhofs kontrollierte eine eingesetzte Streife der Bundespolizei den 40-jährigen Polen. Die anschließende Personalienüberprüfung ergab, dass er wegen Trunkenheit im Verkehr zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 40 Euro verurteilt worden war. Da er die Geldstrafe in Höhe von 2.400 Euro nicht begleichen konnte, musste er für die restlichen 30 Tage in Haft.

Nach Eröffnung des Haftbefehls wurde er der Justizvollzugsanstalt zugeführt.

