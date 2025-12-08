Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Unbekannter demoliert Fotobox im Hauptbahnhof Bielefeld - Bundespolizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Bielelfeld (ots)

Am Freitagabend (5. Dezember) hat ein Unbekannter die Fotobox im Hauptbahnhof Bielefeld demoliert.

Nachdem die Einsatzkräfte der Bundespolizei durch eine Zeugin alarmiert wurden und den Beschuldigten vor Ort nicht mehr antrafen, werteten sie die Videoaufzeichnungen aus dem Hauptbahnhof aus.

Hierbei stellten sie sowohl den Täter als auch zwei Frauen fest, die dem Unbekannten offensichtlich bei der Tatausführung behilflich waren. Insgesamt begab sich der Unbekannte viermal in die Fotobox und zerstörte dort die Glasscheibe der Beleuchtung und die Abdeckungsscheibe der Kamera. Die beiden Frauen verdeckten dabei das Innere der Fotobox mit ihren Körpern und zogen immer wieder den Vorhang der Fotobox zu.

Die Bundespolizei sicherte die Lichtbilder der drei Tatverdächtigen und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Bereits am Sonntag erkannten Einsatzkräfte eine der Frauen im Hauptbahnhof Bielefeld wieder und stellten ihre Identität fest. Die Ermittlungen zu dem unbekannten Täter und der zweiten Frau dauern an.

