Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt 1,14 Kilogramm Methamphetamin auf der Bundesstraße 9 sicher.

Kleve - Kranenburg (ots)

Bereits am Donnerstagnachmittag, 04. Dezember 2025, kontrollierte die Bundespolizei einen 23-jährigen Deutschen auf der Bundesstraße 9 in Kranenburg - Wyler. Die Überprüfung der Personalien verlief negativ. Jedoch wirkten die Angaben des Mannes unglaubwürdig und er verhielt sich zunehmend nervös. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Kraftfahrzeugs stellten die Beamten zwei eingeschweißte weiße Pakete im Bereich der Rücksitzbank fest. Augenscheinlich handelte es sich hierbei um Methamphetamin. Der Reisende wurde vorläufig festgenommen und zur weiteren Sachverhaltsaufklärung zur Bundespolizeiinspektion nach Kleve gebracht. Eine Wiegung der Betäubungsmittel in der Dienststelle ergab ein Gesamtgewicht von 1140 Gramm. Zuständigkeitshalber übergab die Bundespolizei den Festgenommenen dem Zollfahndungsamt Essen, das die weiteren Ermittlungen übernimmt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

