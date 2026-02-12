Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alleinbeteiligt von der Straße abgekommen

Northeim (ots)

Northeim, Kreisstraße 404 zw. Wiebrechtshausen und Edesheim, Mittwoch, 11.02.2026, 13.00 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Mittwoch befuhr eine 47-jährige Kalefelderin die Kreisstraße 404 aus Wiebrechtshausen in Richtung Edesheim. In einer Rechtskurve kam sie aufgrund der nassen Fahrbahn mit ihrem Auto ins Schleudern und geriet in den rechts befindlichen Straßengraben. Dort kollidierte sie mit einem Baum.

Vor Ort gab die 47-Jährige an, dass sie nicht verletzt sei. Für eine medizinische Überprüfung wurde die Fahrerin jedoch in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Baum und dem Auto entstand ein Gesamtschaden von ca. 3.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell