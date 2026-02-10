PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Geldbörse aus Jackentasche

Einbeck (ots)

   - 37574 Einbeck, Saalfeldstraße

Montag, 09.02.206, 17:30 Uhr

Einbeck (pfa)

Am gestrigen späten Nachmittag kam es zu einem Diebstahl aus einer Jackentasche. Die 49-jährige Einbeckerin war im Sonderpostenmarkt in der Saalfeldstraße einkaufen. Als sie das Geschäft verließ, bemerkte sie den Diebstahl ihrer Geldbörse, die sich zuvor in ihrer Jackentasche befand.

Die Schadenshöhe befindet sich im unteren zweistelligen Bereich.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Einbeck zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

