Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Imbiss in Northeim-Edesheim - Polizei bittet um Hinweise

Northeim (ots)

Northeim (Fi) - Im Zeitraum von Samstag, 07.02.2026, 13:00 Uhr, bis Montag, 09.02.2026, 12:06 Uhr, kam es in Northeim, Ortsteil Edesheim, zu einer Sachbeschädigung an einem Imbissbetrieb.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte eine bislang unbekannte Täterschaft den Glaseinsatz der Hauseingangstür eines dortigen Imbisses. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt. Die Polizei Northeim hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder möglichen Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim unter der Rufnummer 05551-9148-200 zu melden.

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

