Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch

Uslar (ots)

Bodenfelde, (go), Uslarer Straße, (Lebensmittelmarkt), Montag, der 09.02.2026, zwischen 02:38 Uhr und 02:43 Uhr. Erneut gelangten unbekannte Täter, durch Aufhebeln einer Scheibe der Haupteingangstür, in den Lebensmittelmarkt und entwendeten Tabakwaren im Wert von noch nicht bekannter Höhe. Anschließend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

  • 09.02.2026 – 12:47

    POL-NOM: Verkehrsunfall

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Bodenfelder Straße, Samstag, der 07.02.2026, zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr. Ein 72- jähriger PKW Fahrer aus Uslar befuhr die Bodenfelder Straße in Richtung Uslar. Auf Höhe der Unfallstelle stieß er gegen einen, am rechten Fahrbahnrand geparkten, PKW eines 43- jährigen aus einem Uslarer Ortsteil. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 12:46

    POL-NOM: Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Am Eichholz, Samstag, der 07.02.2026, 02:55 Uhr. Ein 18- jähriger PKW Fahrer aus Wesertal befuhr den öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Eine Blutprobe wurde angeordnet und die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 08:28

    POL-NOM: Zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss

    Bad Gandersheim (ots) - 37581 Bad Gandersheim/37589 Kalefeld, 08.02.2026, 01:15/01:26 Uhr. In der Nacht von Samstag auf Sonntag stellte die Polizei Bad Gandersheim zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss fest. Am Sonntag, um 01:15 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen 19-jährigen Mann, welcher mit seinem Fahrrad die Auetalstraße in Kalefeld befuhr. Schon zu Beginn der Kontrolle fiel dieser durch körperliche ...

    mehr
