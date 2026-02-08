Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim/37589 Kalefeld, 08.02.2026, 01:15/01:26 Uhr.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag stellte die Polizei Bad Gandersheim zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss fest.

Am Sonntag, um 01:15 Uhr, kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung einen 19-jährigen Mann, welcher mit seinem Fahrrad die Auetalstraße in Kalefeld befuhr. Schon zu Beginn der Kontrolle fiel dieser durch körperliche Ausfallerscheinungen auf. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigt dann den Verdacht. Der junge Mann hatte einen Alkoholwert von über 1,6 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Fast zeitgleich, gegen 01:26 Uhr, stellte eine andere Streifenwagenbesatzung der Polizei Bad Gandersheim einen 37-jährigen Mann in Bad Gandersheim in der Bismarckstraße fest, welcher ebenfalls stark alkoholisiert mit seinem Fahrrad fuhr. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über 1,6 Promille. Auch diesem wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Die beiden Personen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. (geh)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell