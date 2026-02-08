PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung am Fenster eines Einfamilienhauses

Northeim (ots)

37154 Northeim,

Molini-Rumann-Straße 6, Freitag, 06.02.2026, 14:05 - 15:30 Uhr,

Northeim (Gro)

Im o.g. Tatzeitraum wurde die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses durch einen unbekannten Gegenstand beschädigt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (Tel. 05551-9148-0) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 08.02.2026 – 07:35

    POL-NOM: Alkoholisierter Autofahrer ohne Fahrerlaubnis gestoppt

    Uslar (ots) - 37170 Uslar, Hans-A.-Kampmann-Straße, Sonntag, 08.02.2026, 1:06 Uhr USLAR (vma) In der Nacht von Samstag auf Sonntag bemerkten Beamte der Polizei Uslar einen Pkw, der in auffälliger Fahrweise durch die Bahnhofstraße in Richtung Neustädter Platz unterwegs war. Als die Einsatzkräfte den Fahrer kontrollieren wollten, versuchte dieser zunächst, sich der ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 05:25

    POL-NOM: Vorsicht vor Betrug am Telefon - Aktuelle Warnmeldung

    Einbeck (ots) - Einbeck/Ortschaften Freitag, 06.02.2026, zwischen 17:50 Uhr und 20:05 Uhr EINBECK (schu) In den frühen Abendstunden erhielt die Polizei Einbeck Kenntnis von mindestens sechs Betrugsversuchen durch Vorspielen einer Amtsträgerschaft als Polizeibeamte. Unter der Legende das aktuell Einbrecher im Nahbereich der Wohnanschrift festgenommen wurden, traten telefonisch die Betrüger vorrangig an ältere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren