POL-NOM: Sachbeschädigung am Fenster eines Einfamilienhauses
Northeim (ots)
37154 Northeim,
Molini-Rumann-Straße 6, Freitag, 06.02.2026, 14:05 - 15:30 Uhr,
Northeim (Gro)
Im o.g. Tatzeitraum wurde die Fensterscheibe eines Einfamilienhauses durch einen unbekannten Gegenstand beschädigt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (Tel. 05551-9148-0) zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle
Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell