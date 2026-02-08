POL-NOM: Sachbeschädigung am Fenster eines Einfamilienhauses

Einbeck (ots) - Einbeck/Ortschaften Freitag, 06.02.2026, zwischen 17:50 Uhr und 20:05 Uhr EINBECK (schu) In den frühen Abendstunden erhielt die Polizei Einbeck Kenntnis von mindestens sechs Betrugsversuchen durch Vorspielen einer Amtsträgerschaft als Polizeibeamte. Unter der Legende das aktuell Einbrecher im Nahbereich der Wohnanschrift festgenommen wurden, traten telefonisch die Betrüger vorrangig an ältere ...

mehr