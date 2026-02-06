Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nachtrag zur Meldung "Glätteunfall eines Sattelzuges" - Fahrer verstirbt an multiplen Verletzungen

Northeim (ots)

Einbeck, B. 64 zwischen Kreiensen und Orxhausen, Freitag, 09.01.2026, 06:33 Uhr

KREIENSEN/ORXHAUSEN (Wol)

Am gestrigen Nachmittag verstarb der 59-jährige Fahrzeugführer aus Polen an seinen multiplen Verletzungen im Krankenhaus, welche er sich beim Verkehrsunfall am 09.01.2026 zuzog.

Pressemitteilung vom 09.01.2026:

"In den frühen Morgenstunden des Freitags, 09.01.2026, gegen 06:33 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Kraftfahrzeugführer mit seinem Sattelzug die B.64 von Kreiensen kommend in Richtung Orxhausen. Aufgrund von Winterglätte kam der Sattelzug von der Fahrbahn nach links ab und kippte in den Straßengraben. Der Fahrzeugführer wurde durch die Feuerwehr aus dem Führerhaus geborgen und im weiteren Verlauf mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Am verunfallten LKW entstanden Schäden in Höhe von ca. 20000,00 Euro. Die B. 64 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und der Räumarbeiten vorübergehend gesperrt werden."

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell