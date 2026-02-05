PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar, (go), B 241/OT Bollensen, Mittwoch, der 04.02.2026, 01:30 Uhr Eine 21- jährige PKW Fahrerin aus Uslar bog im Abfahrtsbereich der B 241, Anschluss Bollensen, nach rechts ab. Auf winterglatter Fahrbahn kam ihr ein PKW entgegen, der das Rechtsfahrverbot missachtete. Die 21- jährige musste nach links ausweichen und kollidierte seitlich mit der Schutzplanke. Der unbekannte PKW Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne seine Daten zu hinterlassen. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zur Aufklärung geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim

