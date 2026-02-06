Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter Alkoholeinfluss gefahren

Northeim (ots)

Moringen OT Behrensen, Feldtorstraße, Donnerstag, 05.02.2026, 16.20 Uhr

BEHRENSEN (Wol)

Am Donnerstag gegen 16.20 Uhr führte eine Streife der Polizei Northeim eine Verkehrskontrolle aufgrund eines defekten Abblendlichts bei einem Auto durch. Bei der Kontrolle entstand der Verdacht, dass der 52-jährige Mann aus Nörten-Hardenberg Alkohol konsumiert haben könnte. Der Fahrzeugführer verneinte, stimmte jedoch einem freiwilligen Atemalkoholtest zu. Der Test ergab einen Wert von über 1,9 Promille. Der 52-Jährige machte anschließen keine weiteren Angaben.

Die Folgen waren die Untersagung der Weiterfahrt, eine Blutprobenentnahme und die Beschlagnahme des Führerscheins sowie das Einleiten eines Strafverfahrens.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell