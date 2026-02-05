PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

Bodenfelde, (go), Falkenberger Straße, Mittwoch, der 04.02.2026, 17:10 Uhr. Ein 38- jähriger PKW Fahrer aus Dransfeld befuhr die Falkenberger Straße in Richtung Stettiner Straße. Auf Höhe der Unfallstelle stieß er, aus bislang unbekannten Gründen, gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW einer Firma aus Dassel. Dabei wurde der 38- jährige leicht verletzt. Die Höhe des Gesamtschadens beträgt ca. 7500 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 05.02.2026 – 11:39

    POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

    Uslar (ots) - Verkehrsunfall mit Flucht Uslar, (go), B 241/OT Bollensen, Mittwoch, der 04.02.2026, 01:30 Uhr Eine 21- jährige PKW Fahrerin aus Uslar bog im Abfahrtsbereich der B 241, Anschluss Bollensen, nach rechts ab. Auf winterglatter Fahrbahn kam ihr ein PKW entgegen, der das Rechtsfahrverbot missachtete. Die 21- jährige musste nach links ausweichen und kollidierte seitlich mit der Schutzplanke. Der unbekannte PKW Fahrer entfernte sich anschließend von der ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 14:42

    POL-NOM: Einbruch in eine Gartenparzelle

    Northeim (ots) - Northeim, Auestraße, Mittwoch, 28.01.2026, 15.00 Uhr bis Montag, 02.02.2026, 16.00 Uhr NORTHEIM (Wol) Im Zeitraum von Mittwoch, den 28.01.2026 ca. 15.00 Uhr bis Montag, den 02.02.2026 ca. 16.00 Uhr konnten unbekannte Personen in eine Gartenparzelle in der Auestraße in Northeim einbrechen. Sie öffneten gewaltsam eine Tür der Parzelle und entwendeten einen Feuerlöscher, einen Benzinkanister und zwei ...

    mehr
  • 04.02.2026 – 14:38

    POL-NOM: Wohnungseinbruchdiebstahl

    Northeim (ots) - Einbeck, Offenbachstraße, Freitag, 23.01.2026, 15.00 Uhr bis Dienstag, 03.02.2026, 13.30 Uhr EINBECK (Wol) Im Zeitraum von Freitag, den 23.01.2026 ca. 15.00 Uhr bis zum gestrigen Dienstag ca. 13.30 Uhr brachen unbekannte Personen eine Terrassentür eines Reihenhauses in der Offenbachstraße in Einbeck auf. Durch die Geschädigten kann aktuell kein Entwendungsschaden beziffert werden. Der Sachschaden an der Tür wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Zeuginnen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren