Uslar (ots) - Verkehrsunfall mit Flucht Uslar, (go), B 241/OT Bollensen, Mittwoch, der 04.02.2026, 01:30 Uhr Eine 21- jährige PKW Fahrerin aus Uslar bog im Abfahrtsbereich der B 241, Anschluss Bollensen, nach rechts ab. Auf winterglatter Fahrbahn kam ihr ein PKW entgegen, der das Rechtsfahrverbot missachtete. Die 21- jährige musste nach links ausweichen und kollidierte seitlich mit der Schutzplanke. Der unbekannte PKW Fahrer entfernte sich anschließend von der ...

