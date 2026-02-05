POL-NOM: Verkehrsunfall
Uslar (ots)
Bodenfelde, (go), Falkenberger Straße, Mittwoch, der 04.02.2026, 17:10 Uhr. Ein 38- jähriger PKW Fahrer aus Dransfeld befuhr die Falkenberger Straße in Richtung Stettiner Straße. Auf Höhe der Unfallstelle stieß er, aus bislang unbekannten Gründen, gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW einer Firma aus Dassel. Dabei wurde der 38- jährige leicht verletzt. Die Höhe des Gesamtschadens beträgt ca. 7500 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle
Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/
Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell