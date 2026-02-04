Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wohnungseinbruchdiebstahl

Northeim (ots)

Einbeck, Offenbachstraße, Freitag, 23.01.2026, 15.00 Uhr bis Dienstag, 03.02.2026, 13.30 Uhr

EINBECK (Wol)

Im Zeitraum von Freitag, den 23.01.2026 ca. 15.00 Uhr bis zum gestrigen Dienstag ca. 13.30 Uhr brachen unbekannte Personen eine Terrassentür eines Reihenhauses in der Offenbachstraße in Einbeck auf. Durch die Geschädigten kann aktuell kein Entwendungsschaden beziffert werden.

Der Sachschaden an der Tür wird auf ca. 300 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

