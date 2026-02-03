POL-NOM: Einbruch in Einfamilienhaus
Northeim (ots)
37176 Nörten-Hardenberg/ OT Angerstein, Alte Straße, Montag, 02.02.2026, 04.50 Uhr - 14.15 Uhr
NORTHEIM (mil)-
Mindestens eine bislang unbekannte Person verschaffte sich durch gewaltsames öffnen eines Kellerfensters Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Alte Straße in Angerstein. Innerhalb des Hauses wurden mehrere Räume nach möglichem Diebesgut durchsucht. Anschließend verließ die unbekannte Person das Wohnhaus in unbekannte Richtung.
Der Wert des entstandenen Schadens ist derzeit noch unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.
