Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl einer Handtasche aus PKW

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Neue Straße 37, ALDI Parkplatz.

Am 02.02.2026, gegen 18:00 Uhr entwendet mindestens ein bisl. unbekannter Täter die Handtasche der Geschädigten aus dem unverschlossenen PKW (Seat, grün), abgestellt auf dem Aldi Parkplatz in Bad Gandersheim.

Die Polizei Bad Gandersheim bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 05382-95390 zu melden. (ber)

