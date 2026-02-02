PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl einer Handtasche aus PKW

Bad Gandersheim (ots)

37581 Bad Gandersheim, Neue Straße 37, ALDI Parkplatz.

Am 02.02.2026, gegen 18:00 Uhr entwendet mindestens ein bisl. unbekannter Täter die Handtasche der Geschädigten aus dem unverschlossenen PKW (Seat, grün), abgestellt auf dem Aldi Parkplatz in Bad Gandersheim.

Die Polizei Bad Gandersheim bittet mögliche Zeugen, sich telefonisch unter 05382-95390 zu melden. (ber)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 11:52

    POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Ernst-Reuter-Straße, (Nähe Bikers Point), zwischen Donnerstag, dem 29.01.2026, 08:00 und Freitag, dem 30.01.2026, 16:40 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Ernst-Reuter-Straße und stieß mit einem geparktem PKW einer Uslarer Firma zusammen und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 11:52

    POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Wiesenstraße, (Parkplatz Einkaufsmarkt), Freitag, der 30.01.2026, 13:50 Uhr. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, den ordnungsgemäß geparkten PKW eines 69- jährigen aus Bodenfelde und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne seine Daten zu hinterlassen. Durch Zeugen konnte der Fahrzeugführer später durch die eingesetzten Beamten an seiner Wohnanschrift ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 11:51

    POL-NOM: Einbruch

    Uslar (ots) - Uslar, (go), Kreuzstraße, (Diakonie), zwischen Donnerstag, dem 29.01.2026, 15:30 Uhr und Freitag, dem 30.01.2026, 08:00 Uhr. Bislang unbekannte Personen gelangen, durch Aufhebeln eines doppelflügeligen Fensters, in das Büro des Gebäudes und durchsuchten mehrere Räume. Die Höhe des Schadens wird noch ermittelt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren