Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch

Uslar (ots)

Uslar, (go), Kreuzstraße, (Diakonie), zwischen Donnerstag, dem 29.01.2026, 15:30 Uhr und Freitag, dem 30.01.2026, 08:00 Uhr. Bislang unbekannte Personen gelangen, durch Aufhebeln eines doppelflügeligen Fensters, in das Büro des Gebäudes und durchsuchten mehrere Räume. Die Höhe des Schadens wird noch ermittelt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

