Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter Alkoholeinfluss

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg (pel), Angerstein, Hannoversche Straße.

Am 31.01.2026 gegen 16:35 Uhr führte die Polizei Northeim in Angerstein, im Bereich der Hannoverschen Straße, eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem VW-Fahrer durch.

Dabei wurde festgestellt, dass der 66-jährige Fahrer aus Bovenden unter Alkoholeinfluss stand.

Da sich der Wert im Bereich der relativen Fahruntüchtigkeit befand, wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ferner wurde die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell