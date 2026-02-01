PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren unter Alkoholeinfluss

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg (pel), Angerstein, Hannoversche Straße.

Am 31.01.2026 gegen 16:35 Uhr führte die Polizei Northeim in Angerstein, im Bereich der Hannoverschen Straße, eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem VW-Fahrer durch.

Dabei wurde festgestellt, dass der 66-jährige Fahrer aus Bovenden unter Alkoholeinfluss stand.

Da sich der Wert im Bereich der relativen Fahruntüchtigkeit befand, wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ferner wurde die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

