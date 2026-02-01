POL-NOM: Fahren unter Alkoholeinfluss
Northeim (ots)
Nörten-Hardenberg (pel), Angerstein, Hannoversche Straße.
Am 31.01.2026 gegen 16:35 Uhr führte die Polizei Northeim in Angerstein, im Bereich der Hannoverschen Straße, eine allgemeine Verkehrskontrolle bei einem VW-Fahrer durch.
Dabei wurde festgestellt, dass der 66-jährige Fahrer aus Bovenden unter Alkoholeinfluss stand.
Da sich der Wert im Bereich der relativen Fahruntüchtigkeit befand, wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ferner wurde die Weiterfahrt untersagt.
