PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter THC-Einfluss mit einem KKR gefahren

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Bahnhofstraße, 29.01.2026, 15.10 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)

Am Donnerstag gegen 15.10 Uhr bemerkte ein Polizeibeamter, welcher sich privat in der Industriestraße in Nörten-Hardenberg befand, dass ein Rollerfahrer auf einem Parkplatz ohne Helm fuhr. Er sprach den Rollerfahrer an und bat um Unterstützung. Eine Streife der Polizei Northeim kam hinzu und konnte bei der Überprüfung feststellen, dass der 20-jährige Mann aus Nörten-Hardenberg kein gültiges Versicherungszeichen am Roller befestigt hatte. Einen gültigen Versicherungsschutz konnte der Mann ebenfalls nicht nachweisen. Bei der weiteren Überprüfung konnte zudem festgestellt werden, dass die Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) der Betriebserlaubnis zu einem anderen KKR gehört. Somit besteht der Verdacht, dass die FIN manipuliert wurde. Der Roller und die Betriebserlaubnis wurden deshalb sichergestellt.

Bei der Kontrolle konnten zudem körperliche Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen vorherigen Konsum von berauschenden Mitteln schließen lassen können. Körperliche Tests erhärteten den Verdacht. Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC. Folge waren die Untersagung der Weiterfahrt und eine Blutprobenentnahme in der Northeimer Dienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 09:49

    POL-NOM: Sachbeschädigung, Beleidigung und Bedrohung

    Northeim (ots) - Northeim, Rückingsallee, Donnerstag, 29.01.2026, 20.15 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Donnerstag gegen 20.15 Uhr konnte eine Mitarbeiterin eines Lebensmitteleinzelhandels in der Rückingsallee in Northeim zwei Männer beobachten, die eine Packung Damenbinden auf den Boden legten und die Packung mehrfach gegen diese traten. Die Verpackung sowie der Inhalt wurden dadurch beschädigt (Sachschaden: 9,95 Euro). Die ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 08:29

    POL-NOM: Unfall mit einer Leichtverletzten

    Northeim (ots) - Northeim, Friedrich-List-Straße / Am Frauengraben, Donnerstag, 29.01.2026, 07.25 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Donnerstag gegen 07.25 Uhr befuhr eine 59-jährige Northeimerin mit einem Auto die Friedrich-List-Straße und beabsichtigte bei einer grünen Ampelphase in die Straße "Am Frauengraben" in Northeim abzubiegen. Dabei übersah sie eine 52-jährige Fußgängerin aus Northeim, welche die Straße bei Grün ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 18:20

    POL-NOM: Küchenbrand durch mutm. technischen Defekt

    Bad Gandersheim (ots) - 37581 Bad Gandersheim, Northeimer Straße, Donnerstag, 29.01.2026, 14.35 Uhr Bad Gandersheim (lud)- Am Donnerstag, den 29.01.2026, gegen 14.35 Uhr, wurde der Leitstelle der Feuerwehr Northeim ein Wohnungsbrand in Bad Gandersheim gemeldet. Durch die eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr konnte ein stark qualmender Warmwasserboiler in der Küche der Wohnung festgestellt werden. Aufgrund der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren