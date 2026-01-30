Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unter THC-Einfluss mit einem KKR gefahren

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Bahnhofstraße, 29.01.2026, 15.10 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Wol)

Am Donnerstag gegen 15.10 Uhr bemerkte ein Polizeibeamter, welcher sich privat in der Industriestraße in Nörten-Hardenberg befand, dass ein Rollerfahrer auf einem Parkplatz ohne Helm fuhr. Er sprach den Rollerfahrer an und bat um Unterstützung. Eine Streife der Polizei Northeim kam hinzu und konnte bei der Überprüfung feststellen, dass der 20-jährige Mann aus Nörten-Hardenberg kein gültiges Versicherungszeichen am Roller befestigt hatte. Einen gültigen Versicherungsschutz konnte der Mann ebenfalls nicht nachweisen. Bei der weiteren Überprüfung konnte zudem festgestellt werden, dass die Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN) der Betriebserlaubnis zu einem anderen KKR gehört. Somit besteht der Verdacht, dass die FIN manipuliert wurde. Der Roller und die Betriebserlaubnis wurden deshalb sichergestellt.

Bei der Kontrolle konnten zudem körperliche Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf einen vorherigen Konsum von berauschenden Mitteln schließen lassen können. Körperliche Tests erhärteten den Verdacht. Ein freiwillig durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC. Folge waren die Untersagung der Weiterfahrt und eine Blutprobenentnahme in der Northeimer Dienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell