Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung, Beleidigung und Bedrohung

Northeim (ots)

Northeim, Rückingsallee, Donnerstag, 29.01.2026, 20.15 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Donnerstag gegen 20.15 Uhr konnte eine Mitarbeiterin eines Lebensmitteleinzelhandels in der Rückingsallee in Northeim zwei Männer beobachten, die eine Packung Damenbinden auf den Boden legten und die Packung mehrfach gegen diese traten. Die Verpackung sowie der Inhalt wurden dadurch beschädigt (Sachschaden: 9,95 Euro). Die Mitarbeiterin gab den Sachverhalt an zwei Mitarbeiter weiter, welche die beiden Northeimer im Alter von 57 und 38 Jahren aus dem Geschäft baten.

Laut Aussage der Mitarbeiter ging der 38-Jährige aggressiv auf einen der Mitarbeiter zu und äußerte eine Beleidigung sowie eine Bedrohung. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es nicht und die beiden Männer verließen im Anschluss das Geschäft.

Die beiden Northeimer gaben an, dass es weder zu Beleidigungen noch zu einer Bedrohung gekommen sei. Die Packung Damenbinden sei vom 57-Jährigen zum 38-Jährigen geworfen worden, welche dieser weg trat. Zu weiteren Handlungen sei es nicht gekommen. Aufgrund von Alkoholgeruch machten die beiden Northeimer jeweils einen freiwilligen Atemalkoholtest. Dieser ergab beim 57-Jährigen einen Wert von über 1,5 Promille und beim 38-Jährigen einen Wert von über 2,6 Promille.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell