PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung, Beleidigung und Bedrohung

Northeim (ots)

Northeim, Rückingsallee, Donnerstag, 29.01.2026, 20.15 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Donnerstag gegen 20.15 Uhr konnte eine Mitarbeiterin eines Lebensmitteleinzelhandels in der Rückingsallee in Northeim zwei Männer beobachten, die eine Packung Damenbinden auf den Boden legten und die Packung mehrfach gegen diese traten. Die Verpackung sowie der Inhalt wurden dadurch beschädigt (Sachschaden: 9,95 Euro). Die Mitarbeiterin gab den Sachverhalt an zwei Mitarbeiter weiter, welche die beiden Northeimer im Alter von 57 und 38 Jahren aus dem Geschäft baten.

Laut Aussage der Mitarbeiter ging der 38-Jährige aggressiv auf einen der Mitarbeiter zu und äußerte eine Beleidigung sowie eine Bedrohung. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es nicht und die beiden Männer verließen im Anschluss das Geschäft.

Die beiden Northeimer gaben an, dass es weder zu Beleidigungen noch zu einer Bedrohung gekommen sei. Die Packung Damenbinden sei vom 57-Jährigen zum 38-Jährigen geworfen worden, welche dieser weg trat. Zu weiteren Handlungen sei es nicht gekommen. Aufgrund von Alkoholgeruch machten die beiden Northeimer jeweils einen freiwilligen Atemalkoholtest. Dieser ergab beim 57-Jährigen einen Wert von über 1,5 Promille und beim 38-Jährigen einen Wert von über 2,6 Promille.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 08:29

    POL-NOM: Unfall mit einer Leichtverletzten

    Northeim (ots) - Northeim, Friedrich-List-Straße / Am Frauengraben, Donnerstag, 29.01.2026, 07.25 Uhr NORTHEIM (Wol) Am Donnerstag gegen 07.25 Uhr befuhr eine 59-jährige Northeimerin mit einem Auto die Friedrich-List-Straße und beabsichtigte bei einer grünen Ampelphase in die Straße "Am Frauengraben" in Northeim abzubiegen. Dabei übersah sie eine 52-jährige Fußgängerin aus Northeim, welche die Straße bei Grün ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 18:20

    POL-NOM: Küchenbrand durch mutm. technischen Defekt

    Bad Gandersheim (ots) - 37581 Bad Gandersheim, Northeimer Straße, Donnerstag, 29.01.2026, 14.35 Uhr Bad Gandersheim (lud)- Am Donnerstag, den 29.01.2026, gegen 14.35 Uhr, wurde der Leitstelle der Feuerwehr Northeim ein Wohnungsbrand in Bad Gandersheim gemeldet. Durch die eingesetzten Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr konnte ein stark qualmender Warmwasserboiler in der Küche der Wohnung festgestellt werden. Aufgrund der ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 12:17

    POL-NOM: Diebstahl von Schneeschiebern

    Uslar (ots) - Bodenfelde, (go), Mittwoch, der 28.01.2026, zwischen 05:00 Uhr und 05:30 Uhr. Bislang unbekannte Personen entwendeten zwei, unter einem Carport stehende, Schneeschieber und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, die hier Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder in Uslar, Tel. 05571-80060. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren