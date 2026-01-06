Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Körperliche Auseinandersetzung - Geschädigter

Zeugen gesucht

Speyer (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, kurz nach Mitternacht wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung in der Gilgenstraße gemeldet. Eine männliche Person hätte einen anderen Mann aus unbekannten Gründen mehrfach geschlagen. Bei Eintreffen der Polizeistreife konnte nur noch ein Zeuge an der Gedächtniskirche angetroffen werden. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen wurde schließlich auch der 49-jährige Beschuldigte angetroffen. Er machte keine Angaben. Der unbekannte Geschädigte sei in Richtung Bahnhof gelaufen.

Die Polizei bittet den unbekannten Geschädigten und Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, sich telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell