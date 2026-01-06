PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Körperliche Auseinandersetzung - Geschädigter
Zeugen gesucht

Speyer (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, kurz nach Mitternacht wurde der Polizei eine körperliche Auseinandersetzung in der Gilgenstraße gemeldet. Eine männliche Person hätte einen anderen Mann aus unbekannten Gründen mehrfach geschlagen. Bei Eintreffen der Polizeistreife konnte nur noch ein Zeuge an der Gedächtniskirche angetroffen werden. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen wurde schließlich auch der 49-jährige Beschuldigte angetroffen. Er machte keine Angaben. Der unbekannte Geschädigte sei in Richtung Bahnhof gelaufen.

Die Polizei bittet den unbekannten Geschädigten und Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, sich telefonisch unter 06232-1370 oder per Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de mit der Polizei Speyer in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Telefon: 06232-137-254 (oder -0)
E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 06.01.2026 – 12:11

    POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Sportheim - Hinweise gesucht

    Böhl-Iggelheim (ots) - Im Zeitraum vom 26.12.25 bis 30.12.25 versuchten bislang unbekannte Täter in ein Sportheim in der Wehlachstraße einzubrechen. Die Täter scheiterten sowohl beim Versuch die Seiteneingangstür aufzuhebeln als auch beim Einschlagen einer Scheibe. In das Innere des Sportheims gelangen die Täter nicht. Entwendet wurde nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 800EUR. Hinweise nimmt die ...

    mehr
  • 05.01.2026 – 12:57

    POL-PDLU: Komm ins Team - Nachwuchswerbung bei der Polizei

    Schifferstadt (ots) - Am Donnerstag, 15.01.2026, in der Zeit von 18:00 - 20:00 Uhr, gibt die Polizei Schifferstadt, im Waldspitzweg 2, einen Einblick in den spannenden und abwechslungsreichen Job der Polizei. Hierbei geht es unter anderem um die Aufgaben der Polizei, wie der Tagesablauf aussehen kann und welche Einstellungsvoraussetzungen bestehen. ...

    Ein Dokument
    mehr
  • 05.01.2026 – 11:25

    POL-PDLU: Verkehrskontrolle - Alkoholisiert mit dem Auto gefahren

    Mutterstadt (ots) - Am Sonntagabend (04.01.2026) gegen 18:20 Uhr kontrollierte die Polizei in der Dammstraße einen 65-jährigen Autofahrer. Im Verlauf der Verkehrskontrolle konnte beim 65-jährigen Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,53 Promille. Der Fahrer wurde anschließend zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren