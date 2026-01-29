POL-NOM: Diebstahl von Schneeschiebern
Uslar (ots)
Bodenfelde, (go), Mittwoch, der 28.01.2026, zwischen 05:00 Uhr und 05:30 Uhr. Bislang unbekannte Personen entwendeten zwei, unter einem Carport stehende, Schneeschieber und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, die hier Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder in Uslar, Tel. 05571-80060.
