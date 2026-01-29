PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Schneeschiebern

Uslar (ots)

Bodenfelde, (go), Mittwoch, der 28.01.2026, zwischen 05:00 Uhr und 05:30 Uhr. Bislang unbekannte Personen entwendeten zwei, unter einem Carport stehende, Schneeschieber und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, die hier Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Bodenfelde, Tel. 05572-948520 oder in Uslar, Tel. 05571-80060.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Uslar
Pressestelle

Telefon: 05571/80060
Fax: 05571/8006 150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

