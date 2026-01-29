POL-NOM: Diebstahl von Schneeschiebern

Uslar (ots) - Bodenfelde, (go), Bahnhofstraße, (Fahrradstation), zwischen Freitag, dem 23.01.2026, 00:00 Uhr und Montag, dem 26.01.2026, 00:00 Uhr. Durch bislang unbekannte Personen wurde das Schloss einer Box an der Fahrradstation angebrannt und somit zerstört. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 250 Euro. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben und Hinweise dazu geben können, melden sich bitte bei der Polizei in ...

mehr