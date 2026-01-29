Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholisierter Vater fährt Auto

Northeim (ots)

Einbeck, Saalfeldstraße /Northeim, Tschaikowskistraße, Mittwoch, 28.01.2026, 20.10 Uhr

EINBECK/NORTHEIM (Wol)

Am Mittwoch gegen 20.10 Uhr meldete eine Mitarbeiterin eines Discounters, dass sie bei einem Kunden Alkoholgeruch festgestellt hat und dieser mit einem jungen Mädchen vom Parkplatz in der Saalfeldstraße in Einbeck mit einem Auto weggefahren sei.

Eine eingesetzte Streife der Polizei Northeim stellte das Fahrzeug auf Höhe der Tschaikowskistraße in Northeim fest. Im Auto befand sich ein 48-jähriger Northeimer und seine 11-jährige Tochter. Bei dem 48-Jährigen konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Der Northeimer gab an das Ergebnis nicht nachvollziehen zu können, da er mittags nur ein großes Bier getrunken hätte.

Der Mann und die Tochter wurden zur Northeimer Dienststelle gebracht. Die Tochter wurde dort der Mutter übergeben. Bei dem Mann wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell