Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholisierter Vater fährt Auto

Northeim (ots)

Einbeck, Saalfeldstraße /Northeim, Tschaikowskistraße, Mittwoch, 28.01.2026, 20.10 Uhr

EINBECK/NORTHEIM (Wol)

Am Mittwoch gegen 20.10 Uhr meldete eine Mitarbeiterin eines Discounters, dass sie bei einem Kunden Alkoholgeruch festgestellt hat und dieser mit einem jungen Mädchen vom Parkplatz in der Saalfeldstraße in Einbeck mit einem Auto weggefahren sei.

Eine eingesetzte Streife der Polizei Northeim stellte das Fahrzeug auf Höhe der Tschaikowskistraße in Northeim fest. Im Auto befand sich ein 48-jähriger Northeimer und seine 11-jährige Tochter. Bei dem 48-Jährigen konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Der Northeimer gab an das Ergebnis nicht nachvollziehen zu können, da er mittags nur ein großes Bier getrunken hätte.

Der Mann und die Tochter wurden zur Northeimer Dienststelle gebracht. Die Tochter wurde dort der Mutter übergeben. Bei dem Mann wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

  • 28.01.2026 – 16:21

    POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

    Bad Gandersheim (ots) - Kreiensen, Kantstraße, Samstag, 24.01.2026, 19:00 Uhr - Mittwoch, 27.01.2026, 12:00 Uhr Kreiensen (nol) - Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Samstag, 24.01.2026, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 27.01.2026, 12:00 Uhr den in der Kantstraße ordnungsgemäß abgestellten Pkw, BMW des 32-jährigen Fahrzeughalters. Der Kreienser stellte zum oben genannten Zeitpunkt seinen Pkw in der Kantstraße ordnungsgemäß ab. Als er am Mittwoch, gegen ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 12:04

    POL-NOM: Diebstahl eines Autos

    Northeim (ots) - Northeim, Kühlhausweg, Mittwoch, 28.01.2026, 00.30 - 07.30 Uhr NORTHEIM (Wol) Am heutigen Mittwoch im Zeitraum von ca. 00.30 - 07.30 Uhr kam es im Kühlhausweg in Northeim zu einem Diebstahl eines BMW 530d. Der 21-jährige Eigentümer hatte das Auto am Vorabend gegen 22.00 Uhr auf einem Stellplatz vor dem Wohnhaus abgestellt. Am Mittwoch gegen 00.30 Uhr kam ein Verwandter nach Hause. Zu diesem Zeitpunkt war das Auto weiterhin vor Ort. Am Morgen um 07.30 Uhr ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 09:17

    POL-NOM: Autoreifen versucht zu stehlen

    Northeim (ots) - Northeim, Göttinger Straße, Freitag, 23.01.2026, 18.00 Uhr bis Montag, 26.01.2026, 08.00 Uhr NORTHEIM (Wol) Im Zeitraum von Freitag ca. 18.00 Uhr bis Sonntag ca. 08.00 Uhr haben unbekannte Personen versucht Autoreifen von einem Pkw zu stehlen. Die Personen begaben sich unbefugt auf ein Firmengelände in der Göttinger Straße in Northeim und bockten das Fahrzeug mit einem Wagenheber auf. Von der ...

    mehr
