PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Bad Gandersheim (ots)

Kreiensen, Kantstraße, Samstag, 24.01.2026, 19:00 Uhr - Mittwoch, 27.01.2026, 12:00 Uhr

Kreiensen (nol) - Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Samstag, 24.01.2026, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 27.01.2026, 12:00 Uhr den in der Kantstraße ordnungsgemäß abgestellten Pkw, BMW des 32-jährigen Fahrzeughalters. Der Kreienser stellte zum oben genannten Zeitpunkt seinen Pkw in der Kantstraße ordnungsgemäß ab. Als er am Mittwoch, gegen 12:00 Uhr seinen Pkw wieder in Betrieb nehmen wollten, stellte er an beiden Frontscheinwerfern eine Beschädigung fest. Die Schadenshöhe an dem Pkw beträgt ca. 3000,-EUR.

Zeugen, die in der oben genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Bad Gandersheim
Pressestelle

Telefon: 05382/95390
Fax: 05382/9539-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 12:04

    POL-NOM: Diebstahl eines Autos

    Northeim (ots) - Northeim, Kühlhausweg, Mittwoch, 28.01.2026, 00.30 - 07.30 Uhr NORTHEIM (Wol) Am heutigen Mittwoch im Zeitraum von ca. 00.30 - 07.30 Uhr kam es im Kühlhausweg in Northeim zu einem Diebstahl eines BMW 530d. Der 21-jährige Eigentümer hatte das Auto am Vorabend gegen 22.00 Uhr auf einem Stellplatz vor dem Wohnhaus abgestellt. Am Mittwoch gegen 00.30 Uhr kam ein Verwandter nach Hause. Zu diesem Zeitpunkt war das Auto weiterhin vor Ort. Am Morgen um 07.30 Uhr ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 09:17

    POL-NOM: Autoreifen versucht zu stehlen

    Northeim (ots) - Northeim, Göttinger Straße, Freitag, 23.01.2026, 18.00 Uhr bis Montag, 26.01.2026, 08.00 Uhr NORTHEIM (Wol) Im Zeitraum von Freitag ca. 18.00 Uhr bis Sonntag ca. 08.00 Uhr haben unbekannte Personen versucht Autoreifen von einem Pkw zu stehlen. Die Personen begaben sich unbefugt auf ein Firmengelände in der Göttinger Straße in Northeim und bockten das Fahrzeug mit einem Wagenheber auf. Von der ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 09:02

    POL-NOM: In den Gegenverkehr geraten

    Northeim (ots) - Moringen, Feldtorstraße, Montag, 26.01.2026, 17.05 Uhr MORINGEN (Wol) Am Montag gegen 17.05 Uhr befuhr ein 56-jähriger Moringer die Feldtorstraße und geriet aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit zwei Autos. Der 35-jährige Moringer und die 35-jährige Moringerin sowie der 56-Jährige blieben bei dem Unfall unverletzt. Die Autos des 56-Jährigen und der 35-Jährigen waren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren