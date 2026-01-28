Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw

Bad Gandersheim (ots)

Kreiensen, Kantstraße, Samstag, 24.01.2026, 19:00 Uhr - Mittwoch, 27.01.2026, 12:00 Uhr

Kreiensen (nol) - Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Samstag, 24.01.2026, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 27.01.2026, 12:00 Uhr den in der Kantstraße ordnungsgemäß abgestellten Pkw, BMW des 32-jährigen Fahrzeughalters. Der Kreienser stellte zum oben genannten Zeitpunkt seinen Pkw in der Kantstraße ordnungsgemäß ab. Als er am Mittwoch, gegen 12:00 Uhr seinen Pkw wieder in Betrieb nehmen wollten, stellte er an beiden Frontscheinwerfern eine Beschädigung fest. Die Schadenshöhe an dem Pkw beträgt ca. 3000,-EUR.

Zeugen, die in der oben genannten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell