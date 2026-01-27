POL-NOM: In den Gegenverkehr geraten
Northeim (ots)
Moringen, Feldtorstraße, Montag, 26.01.2026, 17.05 Uhr
MORINGEN (Wol)
Am Montag gegen 17.05 Uhr befuhr ein 56-jähriger Moringer die Feldtorstraße und geriet aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit zwei Autos. Der 35-jährige Moringer und die 35-jährige Moringerin sowie der 56-Jährige blieben bei dem Unfall unverletzt.
Die Autos des 56-Jährigen und der 35-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden an den drei Autos von ca. 26.000 Euro.
