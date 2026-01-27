PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: In den Gegenverkehr geraten

Northeim (ots)

Moringen, Feldtorstraße, Montag, 26.01.2026, 17.05 Uhr

MORINGEN (Wol)

Am Montag gegen 17.05 Uhr befuhr ein 56-jähriger Moringer die Feldtorstraße und geriet aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit zwei Autos. Der 35-jährige Moringer und die 35-jährige Moringerin sowie der 56-Jährige blieben bei dem Unfall unverletzt.

Die Autos des 56-Jährigen und der 35-Jährigen waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden an den drei Autos von ca. 26.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

